عاجل: الحرس الثوري الإيراني يوقف زورقا سعوديا ويعتقل 4 أشخاص 

عاجل.. وكالة أنباء فارس: الحرس الثوري الإيراني يوقف زورقا سعوديا ويعتقل 4 أشخاص كانوا على متنه أخبار قد تهمكنتائج لعبة يومية yawmiyeh الخميس ١٨-٢-٢٠١٦نتائج لعبة يومية yawmiyeh الجمعة 12-2-2016الادعاء على 4 أشخاص في جرم الانتماء الى تنظيم ارهابيﺃﺧﻄﺮ 10 ﻓﻴﺮﻭﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ جريح نتيجة تصادم على اوتوستراد الرميلة باتجاه صيدا 4 جرحى في انقلاب سيارة على […] أقراء المزيد من المصدر
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