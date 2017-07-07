عاجل: الحرس الثوري الإيراني يوقف زورقا سعوديا ويعتقل 4 أشخاص 

عاجل.. وكالة أنباء فارس: الحرس الثوري الإيراني يوقف زورقا سعوديا ويعتقل 4 أشخاص كانوا على متنه أخبار قد تهمكنتائج لعبة يومية yawmiyeh الخميس ١٨-٢-٢٠١٦نتائج لعبة يومية yawmiyeh الجمعة 12-2-2016الادعاء على 4 أشخاص في جرم الانتماء الى تنظيم ارهابيﺃﺧﻄﺮ 10 ﻓﻴﺮﻭﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ جريح نتيجة تصادم على اوتوستراد الرميلة باتجاه صيدا 4 جرحى في انقلاب سيارة على […] أقراء المزيد من المصدر