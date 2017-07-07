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عاجل.. تيلرسون: هناك عملية انتقال سياسي في سوريا بعيداً عن الأسد وعائلته

Posted by on July 7, 2017 0 Comment

عاجل من ألمانيا.. تيلرسون: ستكون هناك عملية انتقال سياسي في سوريا بعيداً عن الأسد وعائلته أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين عاجل: محاولة لاغتيال […] أقراء المزيد من المصدر

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