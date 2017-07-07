ميلانيا حاولت مقاطعة لقاء بوتين وترامب

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون: “السيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب حاولت مقاطعة لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين”. وأشار تيلرسون إلى أن السيدة الأولى كانت تحاول مقاطعة الاجتماع، لكنها لم تنجح بذلك، فالرئيسان كان عليهم مناقشة العديد من القضايا الهامة. والجدير بالذكر أن قمة “مجموعة العشرين” تعقد في مدينة […] أقراء المزيد من المصدر