آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة »  نتائج الثانوية العامة ستصدر السبت 8 تموز الساعة 11 صباحا

 نتائج الثانوية العامة ستصدر السبت 8 تموز الساعة 11 صباحا

Posted by on July 7, 2017 0 Comment

وزير التربية مروان حمادة: نتائج الثانوية العامة البكالوريا ستصدر السبت 8 تموز الساعة 11 صباحا أخبار قد تهمكالكويت: حصيلة انفجار “اليخت” في منطقة الخيران 7 حالات وفاة و٣ حالات حرجةبرنامج احتفالات عيد مار شربل في بقاعكفرا 8 حالات تسمم في عكار و11 حالة في راشيا ووزارة الصحة تفتح تحقيقانجاة عائلة فلسطينية من ١٠ أشخاص في لبنان […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com