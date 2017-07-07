 نتائج الثانوية العامة ستصدر السبت 8 تموز الساعة 11 صباحا

وزير التربية مروان حمادة: نتائج الثانوية العامة البكالوريا ستصدر السبت 8 تموز الساعة 11 صباحا أخبار قد تهمكالكويت: حصيلة انفجار “اليخت” في منطقة الخيران 7 حالات وفاة و٣ حالات حرجةبرنامج احتفالات عيد مار شربل في بقاعكفرا 8 حالات تسمم في عكار و11 حالة في راشيا ووزارة الصحة تفتح تحقيقانجاة عائلة فلسطينية من ١٠ أشخاص في لبنان […] أقراء المزيد من المصدر