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‏مواعيد الدورة الاستثائية للمتحانات للشــهادة المتوســطة و الثانوية 

Posted by on July 7, 2017 0 Comment

‏الدورة الاستثائية للمتحانات تبدأ للشــهادة المتوســطة الخميس 27/7 . الثانوية العامة تبدأ الخميس 3/8 . أخبار قد تهمكاطلاق راشانا لاند آرت فيستيفال الخميسالمتعاقدون المستثنون من التفرغ: لتصحيح سلسلة أساتذة الجامعة اللبنانيةخوري نعى وجيه نحلة: ستبقى لوحاته محط أنظار ومرجعا لكل فنانالدورة الرابعة من مهرجان “فوتوميد” إطلاق مسابقة التصوير الفوتوغرافيأهالي طلاب الانجيلية في عين زحلتا: لن […] أقراء المزيد من المصدر

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