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الحوت: لإخراج الجيش من المزايدات ومساعدته على تنقية صفوفه من أي ممارسة تخرج عن المناقبية العسكرية السليمة

Posted by on July 8, 2017 0 Comment

شدد النائب عماد الحوت، في مقابلة إذاعية، على أن الجيش “يشكل مؤسسة ضامنة لوجود لبنان واستقراره ينبغي إخراجها من أن يكون موضوع مزايدة بين اللبنانيين، والحرص عليها من خلال تحصينها من التوريط بممارسات ليست من شيمها. لذا فإن من واجب الحكومة والقوى السياسية والمواطنين، مساعدة الجيش على تنقية صفوفه من أي ممارسة تخرج عن المناقبية […] أقراء المزيد من المصدر

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