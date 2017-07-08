بلجيكا: اعتقال ثلاثة من أصول عربية بتهمة تمويل داعش

كشفت تقارير صحافية السبت، اعتقال بلجيكا الأسبوع الماضي 3 من أصول عربية في مدينة أنتويرب البلجيكية، بتهمة تمويل لتنظيم داعش في الرقة والموصل. وكانت صحيفة “هت لاتسته نيوز” الفلمنكية أول من نشر الخبر الجمعة، وهو ما أكدته النيابة الفدرالية العامة البلجيكية في بيان لها السبت. وأشارت الصحيفة إلى أن الأشخاص الثلاثة، أرسلوا مبالغ صغيرة عبر […] أقراء المزيد من المصدر