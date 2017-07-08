آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » بلجيكا: اعتقال ثلاثة من أصول عربية بتهمة تمويل داعش

بلجيكا: اعتقال ثلاثة من أصول عربية بتهمة تمويل داعش

Posted by on July 8, 2017 0 Comment

كشفت تقارير صحافية السبت، اعتقال بلجيكا الأسبوع الماضي 3 من أصول عربية في مدينة أنتويرب البلجيكية، بتهمة تمويل لتنظيم داعش في الرقة والموصل. وكانت صحيفة “هت لاتسته نيوز” الفلمنكية أول من نشر الخبر الجمعة، وهو ما أكدته النيابة الفدرالية العامة البلجيكية في بيان لها السبت. وأشارت الصحيفة إلى أن الأشخاص الثلاثة، أرسلوا مبالغ صغيرة عبر […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com