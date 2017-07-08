شرارتين لنشوب حرب على جبهتي لبنان وغزة معا ؟

ذكر الناطق باسم الجيش الاسرائيلي بأن سلاح الجو سيبدأ غدا الاحد تدريباً عسكرياً يستمر حتى يوم الاثنين، في مطار “اسدي دوف” شمال “تل ابيب”. و وفقاً للناطق، فسيتخلل التدريب حركة نشطة للآليات العسكرية، و سيسمع دوي انفجارات ورؤية دخان متصاعد، و ستنطلق صفارات انذار. والجدير ذكره، فقد انهى سلاح الجو الخميس الماضي تدريبا في مطار […] أقراء المزيد من المصدر