ذكر الناطق باسم الجيش الاسرائيلي بأن سلاح الجو سيبدأ غدا الاحد تدريباً عسكرياً يستمر حتى يوم الاثنين، في مطار “اسدي دوف” شمال “تل ابيب”. و وفقاً للناطق، فسيتخلل التدريب حركة نشطة للآليات العسكرية، و سيسمع دوي انفجارات ورؤية دخان متصاعد، و ستنطلق صفارات انذار. والجدير ذكره، فقد انهى سلاح الجو الخميس الماضي تدريبا في مطار […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » شرارتين لنشوب حرب على جبهتي لبنان وغزة معا ؟
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