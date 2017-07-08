هبوط طائرة اضطراريًا في بريطانيا بعد انتشار دخان بمقصورتها

هبطت طائرة تابعة لخطوط طومسون الجوية اضراريًا في مطار جاتويك البريطاني بعد معالجة 3 من طاقم الطائرة إثر استنشاقهم الدخان. وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم السبت، أن الطائرة أقلعت من مانشستر في اتجاه “جيرونا” حيث نزل الركاب وعولج الطاقم من استنشاق الدخان، مضيفةً أنه ليس واضحًا ما إذا كان قد تم نقل المصابين الثلاثة […] أقراء المزيد من المصدر