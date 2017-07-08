‏اصابة عنصر من ⁧‫الدفاع المدني‬⁩ بكسور في يده واخر بجروح بعد الاعتداء عليهما في ⁧‫قانا‬⁩

‏اصابة عنصر من ⁧‫الدفاع المدني‬⁩ بكسور في يده واخر بجروح بعد الاعتداء عليهما بالات حادة من قبل شبان حاولوا الدخول الى منزل يحترق في بلدة ⁧‫#قانا‬⁩ أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. […] أقراء المزيد من المصدر