‏اصابة عنصر من ⁧‫الدفاع المدني‬⁩ بكسور في يده واخر بجروح بعد الاعتداء عليهما في ⁧‫قانا‬⁩

اصابة عنصر من الدفاع المدني بكسور في يده واخر بجروح بعد الاعتداء عليهما بالات حادة من قبل شبان حاولوا الدخول الى منزل يحترق في بلدة #قانا أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان – ميشال الزبيديعاجل.. […] أقراء المزيد من المصدر
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