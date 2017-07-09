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أم داعشية تحمل طفلها الرضيع قبل ثوان من تفجير نفسها في الموصل

Posted by on July 9, 2017 0 Comment

أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام عراقية، امرأة من تنظيم داعش في الموصل شمالي العراق، قبيل تفجيرها عبوة ناسفة محشوة في حقيبتها، بعد أن تسللت مع الفارين وهي تحمل طفلها الرضيع على يدها لتخدع الجنود الذي كانوا يتولون مسؤولية حماية النازحين. وللوهلة الأولى تبدو المرأة وهي تغادر بشكل طبيعي مدينة الموصل بعد طرد داعش منها رفقة […] أقراء المزيد من المصدر

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