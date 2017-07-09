آخر الأخبار
Home » تكنولوجيا » احذر.. برمجية خبيثة تتجسس وتسرق رسائلك!

احذر.. برمجية خبيثة تتجسس وتسرق رسائلك!

Posted by on July 9, 2017 0 Comment

مع الانتشار الكبير للهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد من غوغل، ورواج التطبيقات الغنية بالخصائص والميزات، وازدياد أعداد الأشخاص الذين يعتمدون على الهواتف الذكية لتخزين وتبادل جميع أنواع المعلومات الشخصية والتجارية، باتت أعداد مجرمي الإنترنت الذين تجذبهم مثل هذه الممارسات، والراغبين في سرقة هذه المعلومات في ازدياد ملحوظ. واكتشف حديثًا خبراء شركة بالو ألتو نتوركس […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com