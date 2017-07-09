احذر.. برمجية خبيثة تتجسس وتسرق رسائلك!

مع الانتشار الكبير للهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد من غوغل، ورواج التطبيقات الغنية بالخصائص والميزات، وازدياد أعداد الأشخاص الذين يعتمدون على الهواتف الذكية لتخزين وتبادل جميع أنواع المعلومات الشخصية والتجارية، باتت أعداد مجرمي الإنترنت الذين تجذبهم مثل هذه الممارسات، والراغبين في سرقة هذه المعلومات في ازدياد ملحوظ. واكتشف حديثًا خبراء شركة بالو ألتو نتوركس […] أقراء المزيد من المصدر