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 النتائج الأولية تظهر فوز رودولف عبود مقابل نعمة محفوض في انتخابات نقابة معلّمي المدارس الخاصة

Posted by on July 9, 2017 0 Comment

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام ، أن النتائج الأولية لانتخابات نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، أظهرت فوز رودولف عبود مقابل نعمة محفوض. وان النتائج الرسمية يتوقع إعلانها بعد حوالي نصف ساعة. أخبار قد تهمكالمتعاقدون المستثنون من التفرغ: لتصحيح سلسلة أساتذة الجامعة اللبنانيةخوري نعى وجيه نحلة: ستبقى لوحاته محط أنظار ومرجعا لكل فناناطلاق راشانا لاند آرت فيستيفال […] أقراء المزيد من المصدر

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