 النتائج الأولية تظهر فوز رودولف عبود مقابل نعمة محفوض في انتخابات نقابة معلّمي المدارس الخاصة

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام ، أن النتائج الأولية لانتخابات نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، أظهرت فوز رودولف عبود مقابل نعمة محفوض. وان النتائج الرسمية يتوقع إعلانها بعد حوالي نصف ساعة. أخبار قد تهمكالمتعاقدون المستثنون من التفرغ: لتصحيح سلسلة أساتذة الجامعة اللبنانيةخوري نعى وجيه نحلة: ستبقى لوحاته محط أنظار ومرجعا لكل فناناطلاق راشانا لاند آرت فيستيفال […] أقراء المزيد من المصدر