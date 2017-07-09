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الوفد اللبناني في اليونيسكو حقق انجازا قوميا بادراج مدينة الخليل على لائحة التراث العالمي

Posted by on July 9, 2017 0 Comment

اسفرت جهود الوفد اللبناني والوفود العربية في اجتماعات الدورة 41 في اليونيسكو المنعقدة في بولندا عن انجاز عربي كبير في ادراج مدينة الخليل الفلسطينية على لائحة التراث العالمي، على الرغم من الضغط الذي شكله العدو الاسرائيلي على وفود اليونيسكو. وضم الوفد اللبناني سفير لبنان في اليونيسكو خليل كرم، رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب جاد تابت […] أقراء المزيد من المصدر

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