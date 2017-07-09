الوفد اللبناني في اليونيسكو حقق انجازا قوميا بادراج مدينة الخليل على لائحة التراث العالمي

اسفرت جهود الوفد اللبناني والوفود العربية في اجتماعات الدورة 41 في اليونيسكو المنعقدة في بولندا عن انجاز عربي كبير في ادراج مدينة الخليل الفلسطينية على لائحة التراث العالمي، على الرغم من الضغط الذي شكله العدو الاسرائيلي على وفود اليونيسكو. وضم الوفد اللبناني سفير لبنان في اليونيسكو خليل كرم، رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب جاد تابت […] أقراء المزيد من المصدر