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تركيا: مقتل جنديين بعبوة ناسفة زرعها عناصر «العمال الكردستاني»

Posted by on July 9, 2017 0 Comment

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