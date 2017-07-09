جنبلاط: مؤسف ومعيب وقوف الجميع ضد النقابي المميز نعمة محفوض

اعتبر رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط، في تغريدة عبر “تويتر”، انه “مؤسف ومعيب وقوف جميع الأحزاب سوى الحزب الاشتراكي ضد النقابي المميز نعمة محفوض”. أخبار قد تهمكاطلاق راشانا لاند آرت فيستيفال الخميسالمتعاقدون المستثنون من التفرغ: لتصحيح سلسلة أساتذة الجامعة اللبنانيةخوري نعى وجيه نحلة: ستبقى لوحاته محط أنظار ومرجعا لكل فنانالدورة الرابعة من مهرجان “فوتوميد” […] أقراء المزيد من المصدر