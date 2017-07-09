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عاجل: النظام السوري يقصف درعا في أول خرق لوقف إطلاق النار

Posted by on July 9, 2017 0 Comment

عاجل: النظام السوري يقصف بلدة النعيمة بدرعا في أول خرق لوقف إطلاق النار أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين عاجل: محاولة لاغتيال نتنياهو داخل […] أقراء المزيد من المصدر

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