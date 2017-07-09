لماذا يجب على كبار السن الإكثار من تناول الشوكولاته؟

فادت دراسة إيطالية حديثة أن تناول الكاكاو أو أحد منتجاته وهي الشوكولاتة بشكل منتظم، يمكن أن يحسن الأداء المعرفي والإدراكي ويقوي الذاكرة، خاصة لدى كبار السن. الدراسة أجراها باحثون بجامعة لاكويلا الإيطالية، ونشروا نتائجها الجمعة، في دورية (Frontiers in Nutrition) العلمية. وأوضح الباحثون أن الشوكولاتة غنية بمركبات “الفلافانول” (Flavanols) وهي فئة من المركبات الطبيعية المعروفة […] أقراء المزيد من المصدر