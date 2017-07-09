محاولات إيرانية محمومة للحصول على مكونات أسلحة دمار شامل

كشفت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية أن النظام الإيراني يحاول الحصول على معدات صاروخية وأسلحة دمار شامل من ألمانيا “بشكل غير قانوني» وعبر طرف ثالث في بعض الأحيان. حسب قناة “فوكس نيوز» الأمريكية، فقد أكد تقرير أصدرته وكالة الاستخبارات الداخلية في ألمانيا، أن النظام الإيراني يبحث عن عقد صفقة مع شركات ألمانية كبيرة للحصول على التجهيزات […] أقراء المزيد من المصدر