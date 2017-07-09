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محاولات إيرانية محمومة للحصول على مكونات أسلحة دمار شامل

Posted by on July 9, 2017 0 Comment

كشفت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية أن النظام الإيراني يحاول الحصول على معدات صاروخية وأسلحة دمار شامل من ألمانيا “بشكل غير قانوني» وعبر طرف ثالث في بعض الأحيان. حسب قناة “فوكس نيوز» الأمريكية، فقد أكد تقرير أصدرته وكالة الاستخبارات الداخلية في ألمانيا، أن النظام الإيراني يبحث عن عقد صفقة مع شركات ألمانية كبيرة للحصول على التجهيزات […] أقراء المزيد من المصدر

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