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نائب إيراني: إرسال الحجاج إلى مكة ليس أكيداً

Posted by on July 9, 2017 0 Comment

قال نائب رئيس لجنة المادة 90 في مجلس الشوري الإسلامي “محمد رضا أمير حسنخاني” انه : “طالما غير واثقين من توفير الأمن والاحترام الكامل للحجاج الإيرانيين فإن إرسال الحجاج إلي مكة المكرمة سوف لن يتم وإن عملية الإرسال ستتم بعد الحصول علي التطمينات اللازمة” حسب قوله. وفي تصريح له اليوم الأحد، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، […] أقراء المزيد من المصدر

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