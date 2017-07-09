4 فيديوهات و صور تحكي مأساة الموصل

رسميًا تحررت الموصل الأحد (9 يوليو 2017)، بالكامل من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” بعد 9 أشهر من القتال. مجلة “لاكسبريس” الفرنسية نشرت تقريرًا بالصور والفيديو عن أكبر مدن العراق، التي أضحت ركامًا جراء المعارك التي خاضتها القوات العراقية والتحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي. وقالت المجلة: أعلن رئيس الوزراء العراقي أن مدينة الموصل “حررت” من […] أقراء المزيد من المصدر