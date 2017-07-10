ترتيب جيوش المنطقة: مصر الـ10 ولبنان 98 عالميا 

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– دخلت مصر ضمن قائمة أقوى 10 جيوش في العالم، وحافظت الولايات المتحدة الأمريكية على المرتبة الأولى في القائمة التي يصدرها موقع “Global Firepower”، المتخصص في رصد قوة الجيوش حول العالم بحسب ما تعلنه كل دولة عن إمكانياتها العسكرية، بينما جاءت مملكة بوتان في آخر القائمة التي تضم 133 دولة. وذكر […] أقراء المزيد من المصدر