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جمعية “ANIMALS LEBANON” تشكر الحريري على مساعدته لنقل ثلاثة نمور إلى محمية في فرنسا للاعتناء بها

Posted by on July 10, 2017 0 Comment

صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد رفيق الحريري البيان الآتي: “بعد القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت في السراي الحكومي بتاريخ 7-6-2017، والمتعلق بموضوع النمور الثلاثة الموضوعة في عهدة جمعية “Animals Lebanon”، استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في الحديقة التابعة لـ”بيت الوسط” وفدا من أعضاء الجمعية، جاء […] أقراء المزيد من المصدر

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