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حرب علق على انتخابات نقابة المعلمين: أخشى تحول النقابات إلى نعاج لإرضاء الحاكمين وإهمال حقوق القطاعات

Posted by on July 10, 2017 0 Comment

علق النائب بطرس حرب على إنتخابات نقابة المعلمين في المدارس الخاصة وقال: “من المؤسف جدا أن تضع الأحزاب السياسية يدها على الحركة النقابية في البلاد، وما جرى في انتخابات نقابة المعلمين في المدارس الخاصة البارحة هو خير دليل على وجود تصميم لدى السلطة الحاكمة والأحزاب المتعاونة فيها لإسكات الأصوات المعارضة المطالبة بحقوق المعنيين في كل […] أقراء المزيد من المصدر

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