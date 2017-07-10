“ديلى ميل” تنشر صور للغزو الأمريكى لكوريا.. و”مارلين مونرو” تتفقد القوات

نشرت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، اليوم صوراً تُعرض لأول مرة عن غزو القوات الأمريكية لشوارع كوريا الشمالية، احتفالاً بالذكرى ال67 للحرب الكورية. وتظهر الصور دبابة تابعة للبحرية الأمريكية تتبع صفاً من أسرى الحرب بأحد شارع المدينة، وجنود يشتبكون مع العدو، ومن جانب أخر يخيّم الحزن على بعض المشاة الذين قُتل زملائهم فى الحرب. […] أقراء المزيد من المصدر