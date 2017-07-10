عاجل: سقوط قذيفة من سوريا على أنطاكيا التركية

سقوط قذيفة مصدرها مناطق النظام السوري بالقرب من مخفر حدودي في منطقة ييلاداغ في أنطاكيا. عاجل: سقوط قذيفة مصدرها مناطق النظام السوري بالقرب من مخفر حدودي في منطقة ييلاداغ في أنطاكيا أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبناناحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016نجاة […] أقراء المزيد من المصدر
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