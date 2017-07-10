عاجل: عملية دهس بالقرب من مستوطنة غوش عتصيون 

عاجل.. الاعلام الاسرائيلي: عملية دهس بالقرب من مستوطنة غوش عتصيون جنوب مدينة بيت لحم. عاجل.. الاعلام الاسرائيلي: عملية دهس بالقرب من مستوطنة غوش عتصيون جنوب مدينة بيت لحم أخبار قد تهمكاحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016نجاة عائلة فلسطينية من ١٠ أشخاص في لبنان بعد سقوط سقف المنزلشاب اميركي يطلق النار […] أقراء المزيد من المصدر
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