عاجل: عملية دهس بالقرب من مستوطنة غوش عتصيون 

عاجل.. الاعلام الاسرائيلي: عملية دهس بالقرب من مستوطنة غوش عتصيون جنوب مدينة بيت لحم. عاجل.. الاعلام الاسرائيلي: عملية دهس بالقرب من مستوطنة غوش عتصيون جنوب مدينة بيت لحم أخبار قد تهمكاحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016نجاة عائلة فلسطينية من ١٠ أشخاص في لبنان بعد سقوط سقف المنزلشاب اميركي يطلق النار […] أقراء المزيد من المصدر