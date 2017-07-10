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عاجل: نظام الأسد يسيطر على تلي صعد والأصفر شمال شرق السويداء

Posted by on July 10, 2017 0 Comment

عاجل: نظام الأسد يسيطر على تلي صعد والأصفر شمال شرق السويداء أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين عاجل: محاولة لاغتيال نتنياهو داخل مكتبهاحمد شاهين: […] أقراء المزيد من المصدر

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