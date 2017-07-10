غارات للطيران السوري على مواقع النصرة في جرود عرسال

افيد ان الطيران السوري نفذ غارات فجر اليوم، على مواقع “جبهة النصرة” في جرود عرسال. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبناناحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016بدنا نحاسب: القوى الامنية اعتقلت 17 ناشطا من بينهم محاموننجاة عائلة فلسطينية من ١٠ أشخاص في لبنان […] أقراء المزيد من المصدر