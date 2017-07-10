افيد ان الطيران السوري نفذ غارات فجر اليوم، على مواقع “جبهة النصرة” في جرود عرسال. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبناناحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016بدنا نحاسب: القوى الامنية اعتقلت 17 ناشطا من بينهم محاموننجاة عائلة فلسطينية من ١٠ أشخاص في لبنان […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » غارات للطيران السوري على مواقع النصرة في جرود عرسال
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!