قراصنة يخترقون أنظمة الكمبيوتر في 12 محطة نووية أميركية

اخترق قراصنة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بـ 12 محطة أميركية للطاقة النووية على الأقل، خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، حسبما نقل تقرير صحافي أميركي عن مسؤولين في أجهزة استخبارات. وذكرت عدة تقارير أن الهجمات طالت أجهزة محطة “وولف كريك” لتوليد الطاقة النووية في ولاية كانساس. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن تقريراً عاجلاً لوزارة الأمن الداخلي أشار […] أقراء المزيد من المصدر