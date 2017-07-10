كتاب جديد يكشف أن هتلر كان سيصنع قنبلةً نوويةً قبل استيلاء أمريكا على اليورانيوم

كشف كتاب جديد أن الزعيم النازي أدولف هتلر كان قريبًا من صنع قنبلة نووية قبل أن تستولي الولايات المتحدة الأمريكية على اليورانيوم المخصب، وتستخدمه لصنع القنبلة التي دمرت مدينة هيروشيما اليابانية. وأجبرت القوات الأمريكية السفينة النازية U-Boat 234 على الاستسلام بينما هي في طريقها إلى اليابان في 15 مايو/أيار من العام 1945، ووجدت أنها تحمل […] أقراء المزيد من المصدر