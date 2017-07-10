آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » كتاب جديد يكشف أن هتلر كان سيصنع قنبلةً نوويةً قبل استيلاء أمريكا على اليورانيوم

كتاب جديد يكشف أن هتلر كان سيصنع قنبلةً نوويةً قبل استيلاء أمريكا على اليورانيوم

Posted by on July 10, 2017 0 Comment

كشف كتاب جديد أن الزعيم النازي أدولف هتلر كان قريبًا من صنع قنبلة نووية قبل أن تستولي الولايات المتحدة الأمريكية على اليورانيوم المخصب، وتستخدمه لصنع القنبلة التي دمرت مدينة هيروشيما اليابانية. وأجبرت القوات الأمريكية السفينة النازية U-Boat 234 على الاستسلام بينما هي في طريقها إلى اليابان في 15 مايو/أيار من العام 1945، ووجدت أنها تحمل […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com