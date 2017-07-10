متعاقدو المهني: لإنصافنا وإلا النزول الى الشارع ومقاطعة الانتخابات النيابية

عقدت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني اجتماعا في محافظة عكار، وناقش المجتمعون الامور المتعلقة بالمتعاقدين والمطالب الملحة واهمها مشروع قانون التثبيت ودفع المستحقات. ونوه المجتمعون في بيان تلاه رئيس اللجنة وليد نمير ب “سير الامتحانات الرسمية بشفافية عالية حيث ان المشرفين على الامتحانات 90% من المتعاقدين”، وشكر المجتمعون “كل الزملاء الذين شاركوا مراقبة […] أقراء المزيد من المصدر