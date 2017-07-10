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متعاقدو المهني: لإنصافنا وإلا النزول الى الشارع ومقاطعة الانتخابات النيابية

Posted by on July 10, 2017 0 Comment

عقدت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني اجتماعا في محافظة عكار، وناقش المجتمعون الامور المتعلقة بالمتعاقدين والمطالب الملحة واهمها مشروع قانون التثبيت ودفع المستحقات. ونوه المجتمعون في بيان تلاه رئيس اللجنة وليد نمير ب “سير الامتحانات الرسمية بشفافية عالية حيث ان المشرفين على الامتحانات 90% من المتعاقدين”، وشكر المجتمعون “كل الزملاء الذين شاركوا مراقبة […] أقراء المزيد من المصدر

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