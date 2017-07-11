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إليزابيث ملكة بريطانيا تستعين بإفريقي من غانا للقيام بمهام زوجها في المناسبات العامة

Posted by on July 11, 2017 0 Comment

اختارت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، جندي بريطاني من أصل إفريقي لتولي مهام وظيفية ملكية كانت على عاتق زوجها الأمير فيليب، الذي يبدأ فترة تقاعده عن واجباته الملكية بحلول الخريف المقبل. وعيَّنت الملكة في منصب “المساعد الخاص”، الذي يُعد الأهم في العائلة المالكة، الجندي نانا كوفي تويماسي (38 عاماً)، الذي كان يخدم في أفغانستان، حسب صحيفة […] أقراء المزيد من المصدر

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