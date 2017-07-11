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اعتصام لعائلة يوسف تقلا ولجان المستأجرين في ضهر صربا احتجاجا على اعتداء تعرض له منزله

Posted by on July 11, 2017 0 Comment

افيد أن عائلة وأقارب المستأجر يوسف تقلا نفذوا مع لجان المستأجرين في جونية، الأشرفية، فرن الشباك، عين الرمانة، ومناطق من بيروت اعتصاما في محلة ضهر صربا – جونية، احتجاجا على الاعتداء الذي تعرض له منزل تقلا وتكسيره، ورفعت اللافتات المطالبة ب”الكف عن الإعتداءات. وتلا عضو لجنة المستأجرين المهندس حسن شمس الدين بيانا قال فيه: “قلنا […] أقراء المزيد من المصدر

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