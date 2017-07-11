اعتصام لعائلة يوسف تقلا ولجان المستأجرين في ضهر صربا احتجاجا على اعتداء تعرض له منزله

افيد أن عائلة وأقارب المستأجر يوسف تقلا نفذوا مع لجان المستأجرين في جونية، الأشرفية، فرن الشباك، عين الرمانة، ومناطق من بيروت اعتصاما في محلة ضهر صربا – جونية، احتجاجا على الاعتداء الذي تعرض له منزل تقلا وتكسيره، ورفعت اللافتات المطالبة ب”الكف عن الإعتداءات. وتلا عضو لجنة المستأجرين المهندس حسن شمس الدين بيانا قال فيه: “قلنا […] أقراء المزيد من المصدر