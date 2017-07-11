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اقتتال في صفوف «داعش» بعد إعلان مقتل البغدادي

Posted by on July 11, 2017 0 Comment

أكد مصدر محلي في محافظة نينوى، أن تلعفر، غرب الموصل، تشهد انقلابا داخليا لتنظيم “داعش” عقب إعلان مقتل زعيمه، مشيرا إلى بدء حملة اعتقالات واسعة في صفوف مؤيدي أبو بكر البغدادي. وقال المصدر اليوم الثلاثاء بحسب “السومرية» إن “قضاء تلعفر، غرب الموصل، يشهد حاليا انقلابا داخليا لتنظيم داعش، لحسم المعركة بين أقطابه المتنفذة، التي كانت […] أقراء المزيد من المصدر

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