الأمن العام يوقف لبنانيا لإنتمائه الى تنظيم إرهابي وتجنيده أشخاصا لصالحه على مواقع التواصل الاجتماعي

صدر عن المديرية العامة للأمن العام – مكتب شؤون الإعلام، البيان الاتي: “في إطار متابعة نشاطات المجموعات الارهابية والاشخاص الناشطين لصالحها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة، أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني ( س.م.ف) لإنتمائه إلى تنظيم إرهابي. بالتحقيق معه إعترف بما نسب اليه وبأنه تلقى دروسا دينية خارج لبنان على […] أقراء المزيد من المصدر