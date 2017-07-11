صدر عن المديرية العامة للأمن العام – مكتب شؤون الإعلام، البيان الاتي: “في إطار متابعة نشاطات المجموعات الارهابية والاشخاص الناشطين لصالحها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة، أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني ( س.م.ف) لإنتمائه إلى تنظيم إرهابي. بالتحقيق معه إعترف بما نسب اليه وبأنه تلقى دروسا دينية خارج لبنان على […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » الأمن العام يوقف لبنانيا لإنتمائه الى تنظيم إرهابي وتجنيده أشخاصا لصالحه على مواقع التواصل الاجتماعي
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