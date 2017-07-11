آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » العثور على حزام ناسف و7 عبوات ناسفة بالشقة التي كان يتواجد فيها الرأس المدبر لتفجيرات رأس بعلبك 

العثور على حزام ناسف و7 عبوات ناسفة بالشقة التي كان يتواجد فيها الرأس المدبر لتفجيرات رأس بعلبك 

Posted by on July 11, 2017 0 Comment

‏معلومات للـLBCI : العثور على حزام ناسف و7 عبوات ناسفة بالشقة التي كان يتواجد فيها الرأس المدبر لتفجيرات رأس بعلبك التي داهمها الجيش بعرسال أخبار قد تهمكعاجل: 7 قتلى بينهم أطفال ونساء في قصف لقوات النظام السوري على درعا البلدالكويت: حصيلة انفجار “اليخت” في منطقة الخيران 7 حالات وفاة و٣ حالات حرجةفيديو.. أمريكا تفرج عن […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com