‏معلومات للـLBCI : العثور على حزام ناسف و7 عبوات ناسفة بالشقة التي كان يتواجد فيها الرأس المدبر لتفجيرات رأس بعلبك التي داهمها الجيش بعرسال أخبار قد تهمكعاجل: 7 قتلى بينهم أطفال ونساء في قصف لقوات النظام السوري على درعا البلدالكويت: حصيلة انفجار “اليخت” في منطقة الخيران 7 حالات وفاة و٣ حالات حرجةفيديو.. أمريكا تفرج عن […] أقراء المزيد من المصدر