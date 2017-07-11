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جعجع: للحفاظ على التوازن الطائفي في المناصب الإدارية والعمداء وسواها داخل هيكلية الجامعة اللبنانية

Posted by on July 11, 2017 0 Comment

دعا رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الى “وجوب المحافظة على العدالة والتوازن داخل التركيبة اللبنانية الفريدة لأسباب وطنية وإنطلاقا من رغبتنا في صون الوضعية المستقرة المتشابكة في لبنان”. وشدد جعجع على “ضرورة الحفاظ على التوازن الطائفي في المناصب الإدارية والعمداء وسواها داخل هيكلية الجامعة اللبنانية”، لافتا الى أنه “ينبغي اعتماد معيار الكفاءة في كل […] أقراء المزيد من المصدر

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