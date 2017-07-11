جمعية لتكن مشيئتك تطلق مهرجان الأغنية المسيحية العاشر من 28 إلى 30 تموز الحالي في البترون أخبار قد تهمكالسعودية: إعفاء وزير التعليم عزام الدخيل من منصبه وتعيين أحمد العيسىجبيل.. تحالف عون – جعجع والأسماء: زياد الحواط , شارل باسيل ,نجيب الخوريعصام كاريكا يتعرض للسرقة في مطار بيروتفيديو: ما لم تشاهده عن حفل زواج الشواذ في […] أقراء المزيد من المصدر
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