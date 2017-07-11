أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 11 يوليو، 2017: حصلت ريما بارودي، مديرة العلاقات العامة والاتصالات والتسويق على جائزة التميز في التسويق من ‘مجموعة فنادق انتركونتيننتال‘ في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا وذلك خلال ورشة عمل ‘مجموعة فنادق انتركونتيننتال‘ التي استضافتها الدوحة في شهر مايو الماضي. يُشار إلى أن السيدة البارودي عملت مع ‘مجموعة فنادق […] أقراء المزيد من المصدر
Home » إقتصاد » ريما البارودي تتلقى جائزة التميز في التسويق من مجموعة فنادق انتركونتيننتال في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا
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