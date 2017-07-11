سوري «زوّر» جنسيته للمحكمة: صورتي مختلفة بسبب «التكميم»

أجلت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار أحمد الياسين قضية تزوير للجنسية الكويتية متهم فيها سوري إلى الثلاثاء المقبل للاستعداد والمرافعة. ومثُل المتهم أمام المحكمة وأنكر التهم المنسوبة إليه، وذكر أن صورته الموجودة في الجنسية تختلف عن الحقيقة، لأنه قام بإجراء عملية تكميم للمعدة، فتغير بعدها شكله وملامح وجهه، ما جعل الناس يعتقدون أنه مزوّر، كون […] أقراء المزيد من المصدر