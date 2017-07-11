فيديو.. في اليوم العالمي للسكان.. مخاوف من كارثة «الانفجار البشري»

تحل اليوم ذكرى اليوم العالمي للسكان وهي مناسبة تدعو لمقاومة تزايد السكان بشكل لا يتناسب مع الموارد الطبيعية التي تكفيهم للعيش بسلام على كوكب الأرض. وتحتفي الأمم المتحدة بهذه المناسبة تحت شعار تنظيم الأسرة لتمكين الناس ولتنمية الأمم، من أجل زيادة الوعي بالقضايا السكانية، بما في ذلك علاقاتها بالبيئة والتنمية كما تسعى الأمم المتحدة في […] أقراء المزيد من المصدر