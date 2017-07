Posted by admin on July 11, 2017

يلتقي الفنان الشامل مروان خوري الجمهور الاردني بحفل فنّي كبير في فندق Le Meridian عمّان يوم الجمعة الموافق في 14 تموز/يوليو الحالي. الحفل من تنظيم شركة My Magical Music For Events وقد نفذت بطاقات الـ VIP منذ اسبوع. مروان خوري، الذي كانت له عدة صولات وجولات في مختلف الدول العربية والغربية، يحط رحاله هذا الاسبوع […] أقراء المزيد من المصدر

