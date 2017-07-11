مقتل 16 شخصا في تحطم طائرة  بولاية ميسيسبي الأمريكية

واشنطن – أ ش أ تحطمت طائرة عسكرية تابعة لسلاح مشاه البحرية الأمريكية (المارينز) في ولاية ميسيسبي جنوب الولايات المتحدة. إعلان وأفادت إدارة الطوارئ التابعة لمقاطعة لفلور، حيث وقع الحادث، وفقا لراديو (سوا) اليوم الثلاثاء، أن فرق الإنقاذ عثرت على جثث 16 شخصا، جميعهم كانوا على متن الطائرة. يشار إلى أن الطائرة من طراز “C-130” […] أقراء المزيد من المصدر