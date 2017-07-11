‏ التيار والقوات اقفلوا مدخل معهد العلوم الاجتماعية في زحلة احتجاجا على تعيين عميد سني

‏مناصرو التيار والقوات اقفلوا مدخل معهد العلوم الاجتماعية في زحلة بالسلاسل ونصبوا خيمة احتجاجا على تعيين عميد سني، ودعوات سنية لاعتصام مضاد أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص […] أقراء المزيد من المصدر