تحضيرات لاستقبال ملكات جمال المغتربين.. الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم تحضر لزيارة الشبيبة إلى لبنان

يغادر الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم كندا متوجها إلى لبنان، لينضم للأمين العام للجامعة وسام قزي، ورئيس مجلس الشبيبة كلود جعيتاني، والعديد من مسؤولي الجامعة، لمتابعة التحضيرات لزيارة الشبيبة إلى الربوع اللبنانية Lebolution 17، والتي ستبدأ في العشرين من تموز الجاري، وللوقوف على آخر التحضيرات، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة ومديرية المغتربين والعديد […] أقراء المزيد من المصدر