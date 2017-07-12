رغم وجود المتبرع والمال: مستشفى ألماني يرفض زراعة كلى للاجئ

لاجئ سوري شاب في ألمانيا يعاني من مشكلة بالكلى وأعلن شقيقه موافقته في التبرع له بكليته كما حصل على موافقة من شركة التأمين بتحمل تكاليف عملية نقل كلى، لكن مستشفى جامعي ألماني رفض إجراء العملية بسبب “إشكالية قانونية”. إشكالية قانونية حالت دون إجراء عملية زراعة كلى للاجئ سوري شاب، رغم استعداد شقيقه للتبرع بكليته […] أقراء المزيد من المصدر