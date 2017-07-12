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رغم وجود المتبرع والمال: مستشفى ألماني يرفض زراعة كلى للاجئ

Posted by on July 12, 2017 0 Comment

لاجئ سوري شاب في ألمانيا يعاني من مشكلة بالكلى وأعلن شقيقه موافقته في التبرع له بكليته كما حصل على موافقة من شركة التأمين بتحمل تكاليف عملية نقل كلى، لكن مستشفى جامعي ألماني رفض إجراء العملية بسبب “إشكالية قانونية”. إشكالية قانونية حالت دون إجراء عملية زراعة كلى للاجئ سوري شاب، رغم استعداد شقيقه للتبرع بكليته […] أقراء المزيد من المصدر

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