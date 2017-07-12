عاجل: ديوكوفيتش ينسحب من مباراته أمام برديتش

قرر الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الانسحاب من مباراته أمام توماس برديتش، اليوم الأربعاء في دور الثمانية ببطولة ويمبلدون للتنس؛ بسبب الإصابة. أخبار قد تهمكعصابة روّعت المواطنين في قبضة شعبة المعلوماتعاجل.. السلطات الافغانية: القنبلة الامريكية ادت الى مقتل 36 من داعشكيف يمكن للتطبيقات الاحتفاظ بقاعدة مستخدميها؟أوباما: هذا هو سبب الإجراءات ضد روسياجريحان نتيجة تدهور سيارة واحتراقها على […] أقراء المزيد من المصدر