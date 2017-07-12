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عاجل من البرازيل: السجن 9 سنوات ونصف للرئيس السابق لولا دا سيلفا 

Posted by on July 12, 2017 0 Comment

عاجل من البرازيل: السجن 9 سنوات ونصف السنة للرئيس السابق لولا دا سيلفا بتهم فساد أخبار قد تهمكماهرشالا علي يفوز بأوسكار أفضل ممثل مساعدنقل قالب حلوى كبير على شكل ترامب إلى ناطحة السحاب Trump Tower في نيويوركالسعودية: وفاة الأمير منصور بن فيصل بن سعودمصلحة طلاب القوات: فوز تحالف القوات المستقبل في جامعة القديس يوسف واليكم […] أقراء المزيد من المصدر

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