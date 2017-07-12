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قتيل و جرحى خلال اقتحام قوات إسرائيلية مخيم جنين

Posted by on July 12, 2017 0 Comment

قتيل وعدد من الجرحى خلال اقتحام قوات إسرائيلية مخيم جنين في الأراضي الفلسطينية (سكاي نيوز) أخبار قد تهمكطالبان تفخخ البطيخ! (صور)أطباء بلا حدود: مقتل 114 طفلاً في غارات جوية على حلبجريح نتيجة حادث تصادم بين سيارتين على طريق عرقا حلباشرطة اوتاوا: طعن الجنديين في كندا نفّذ مشيئة اللهاخماد حريق اندلع في مولد كهربائي قرب احد […] أقراء المزيد من المصدر

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